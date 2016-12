'Meer dan 1.000 atleten betrokken bij dopingprogramma Rusland'

Het rapport gewaagt van een 'institutionele samenzwering' om positieve dopingcontroles te manipuleren, waarbij het ministerie van Sport, het dopingagentschap Rusada, het antidopinglaboratorium van Moskou en zelfs de geheime dienst betrokken zijn.

De gereputeerde Canadese onderzoeker is hard voor de Russische fraudeurs. 'De internationale sportwereld is jaren aan een stuk bedrogen door de Russen. Sporters en fans werden misleid,' aldus McLaren' Het Russische olympische team heeft op de Spelen van 2012 bedrog gepleegd op nooit eerder geziene schaal.'

Londen en Sotsji

De manipulatie van de positieve dopingtests zou volgens het onderzoeksrapport plaatsgevonden hebben tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen, de Universiade en het WK atletiek in 2013, en de Paralympische Spelen en Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji. Rusland won 72 medailles waarvan 21 gouden in Londen en 33 waarvan 13 gouden in Sotsji.

Zo zou er bij de Winterspelen geknoeid zijn met dopingstalen van twaalf Russische medaillewinnaars, onder wie vier goudenmedaillewinnaars. In stalen die bij twee ijshockeyspeelsters werden afgenomen, werd mannelijk DNA aangetroffen.

Op de Spelen in Londen zou het gaan om de stalen van liefst vijftien Russische medaillewinnaars en op de Paralympische om de stalen van zes paralympiërs. Op het WK atletiek van 2013 zouden de stalen van vier Russische atleten omgewisseld zijn.

Manipulatie

Om de positieve urinestalen te manipuleren zou er zout en Nescafé aan de stalen zijn toegevoegd.

'Vanaf 2011 was er sprake van een methode om positieve tests te ontlopen. Gastland Rusland wou zoveel mogelijk medailles winnen en liet daarom toe dat de Russische medaillekanshebbers doping gebruikten, soms zelfs tijdens de Spelen', luidde de uitleg van McLaren.

Uitsluiting

Het eerste rapport van McLaren in opdracht van het Wereldantidopingagentschap (WADA) wees ook al op een door de staat georganiseerd dopingprogramma in Rusland. Het leidde tot de uitsluiting van 118 Russische atleten voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. (Belga/KVDA)