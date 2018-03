Meer hersenbeschadigingen in American football

In 2016 werden 250 Americanfootballspelers het slachtoffer van een hersenschudding, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 291, een stijging met 16 procent. 'Dat cijfer moet drastisch naar beneden', zei Dr. Alan Sills, Chief Medical Officer van de National Football League, die ook nog vaststelde dat het aantal hersenschuddingen in de voorbereiding met 73 (!) procent was toegenomen.

'Voor die periode van het jaar hebben vooral de coaches en hun assistenten een verpletterende verantwoordelijkheid. Ze beginnen aan de trainingen met 80 spelers en pushen die jongens om uiteindelijk een definitieve kern van 53 man samen te stellen', vatte Thom Mayer, dokter van de spelersvakbond, samen.

De stijging van het aantal hersenschuddingen is al langer een thema in de NFL, die werd opgeschrikt door de zelfmoorden van Junior Seau en Dave Duerson (winnaar van de Super Bowl met de Chicago Bears en New York Giants). Autopsie wees uit dat de twee aan chronische traumatische encefalopathie (CTE) leden, een neurodegeneratieve aandoening als gevolg van zware hoofdletsels die onder andere tot geheugenverlies, gedrags- en stemmingsstoornissen en dementie leiden.

In een studie van 2016, waarin onderzoekers van de universiteit van Boston de hersenen van 91 ex-spelers onderzochten, werd bij 96 procent CTE vastgesteld. 'De bokswereld heeft al langer maatregelen genomen om hoofdletsels te verminderen, maar de NFL blijft het commercieel belang op de eerste plaats zetten', concludeerden de onderzoekers, veertien jaar nadat dokter Bennett Omalu het probleem aankaartte nadat hij in de hersenen van ex-speler Mike Webster (viervoudig winnaar van de Super Bowl) CTE had vastgesteld. Het levensverhaal van Webster haalde het grote doek met Concussion, een film waar de NFL allesbehalve mee opgetogen was.