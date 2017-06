'Met winst tegen Italië zorgen de Belgian Cats voor twee primeurs in één klap'

Sportmagazine.be: hoe straf is deze prestatie, kan je dat kaderen? Was een kwartfinale verwacht?

Matthias Stockmans: 'De Cats zijn naar het EK getrokken met de gedachte dat een tweede plek in de poulefase al een prima resultaat zou zijn. Rusland werd toch een maatje te sterk geacht. Montenegro en Letland lagen binnen de mogelijkheden. Vooral de winst tegen die Russinnen -ook al verkeert die selectie in een transitieperiode- was dus een stunt van formaat en daardoor kregen de Cats plots uitzicht op groepswinst. Op karakter werd vervolgens het taaie Letland geklopt: die drie op drie in de groepsfase verdient alle lof.

'Bovendien genieten ze daardoor een extra rustdag en vermijden ze in de kwartfinales kleppers als Spanje en Frankrijk. Ik denk dat ze daardoor nu wel dromen van meer, stiekem misschien zelfs het hoogst haalbare.

'In dat opzicht vind ik het discours van bondscoach Philip Mestdagh zeer lovenswaardig: hij verstopt zich niet en geeft grif toe dat zijn ploeg door die onverwachte groepswinst nu een zeer gunstige koers vaart op dit EK in Tsjechië. In 2003 en ook 2007, de laatste keer dat onze nationale vrouwenploeg een EK speelde, bereikten ze al eens de kwartfinales, zo uitzonderlijk is dat dus niet. Maar dit keer mogen ze hoger mikken.

'Er tegen Italië uitvliegen in de kwartfinales zou een gemiste kans zijn. Zeker omdat er aan het bereiken van de halve finales een ticket voor het WK vast hangt. Als ze Italië kloppen, zorgen de Cats dus voor twee primeurs in één klap: de eerste keer dat ze een halve finale bereiken op een groot toernooi én zekerheid over een eerste WK-deelname ooit. Qua motivatie kan dat tellen.'

Waarin schuilt de sterkte van dit team?

'Het is een zeer uitgebalanceerd team. Zowel naar ervaring als naar talent toe. Je hebt de jeugdigheid van Meesseman, Delaere, Vanloo en Mestdagh, aangevuld met de ervaring van Ann Wauters en spelverdeelster Marjorie Carpreaux. Zie hoe Wauters tegen Rusland en Letland telkens op de cruciale momenten haar ploeg in de wedstrijd houdt en zelfs over de streep trekt. Op haar 36ste is ze minder dominant in pure cijfers, maar ze verzet ontzettend veel 'vuil' werk. Met haar tactisch inzicht zorgt ze ervoor dat de ploeg draait en alleen al door haar aanwezigheid pompt ze vertrouwen in die ploeg. Ze weet wat het is om prijzen te winnen, die vastberadenheid zet ze over op haar jongere teammaats.

'Maar die ervaring van Wauters alleen zou onvoldoende zijn. De ploeg is ook positioneel zeer goed in evenwicht. Met Emma Meesseman bezit België één van de beste speelsters van Europa en zo moet Wauters onder de borden niet alle gewicht op haar schouders dragen - wat vroeger wél het geval was. Het is in basketbal een enorme troef als je twee grote en sterke spelers hebt onder de ring. Een manco bij onze Belgian Lions bijvoorbeeld.

'Wat het plaatje helemaal compleet maakt, is de shotkracht van Kim Mestdagh: tegenstanders kunnen daardoor niet enkel focussen op het afblokken van de tandem Meesseman-Wauters inside, want als ze Mestdagh vrij laten schieten, is het ook prijs. Dat maakt deze Cats zeer moeilijk te verdedigen.

'Bovenop dat talent komt de uitstekende groepsmentaliteit. De ploeg hangt zéér goed aan elkaar. Sterspeelsters Meesseman en Wauters gunnen elkaar het licht. En niet vergeten: Vanloo, Delaere en Meesseman groeiden samen op, ze maken deel uit van de gouden generatie die in 2011 het EK voor min achttienjarigen won en waar Meessema trouwens MVP werd.

'Dat er een hoogconjunctuur voor het Belgische vrouwenbasketbal zat aan te komen, is dus ook niet geheel onverwacht. Cruciaal in die evolutie was de toezegging van Wauters om de rol van ervaren gids te vertolken.'

Hoe schat je de kansen tegen Italië in? Hoever kunnen ze volgens jou geraken?

'In de voorbereiding op dit EK werkte België een vierlandentoernooi af waarin ze verloren van de Italianen. Maar dat was zonder Ann Wauters. Een gi-gan-tisch verschil. Om de redenen die ik zonet al vernoemde. Bovendien diende Italië, als tweede in hun poule, nog een bijkomende barragewedstrijd af te werken om zich te kwalificeren voor de kwartfinale. Die match tegen Hongarije draaide uit op een thriller, vergde veel energie en vervolgens moesten ze nog de busreis maken van Hradec Kralove naar Praag. Onze Cats zullen veel frisser aan de match kunnen starten.

'Ik verwacht een zege, daarna wacht dan vermoedelijk vicewereldkampioen Spanje in de halve finale. Dat wordt andere koek, zoals ook al de twee duidelijke nederlagen tegen de Spaanse armada bewezen in de oefencampagne op dit EK.'