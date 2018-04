Miami Open krijgt nieuwe thuis

'Doodzonde', vond Caroline Wozniacki, winnares van de Australian Open en nummer twee van de wereld, die een appartement in Miami heeft. 'Ik hoopte dat Crandon Park zou opgefrist en uitgebreid worden. Ik vraag mij af hoe ze een groot voetbalstadion gezellig en knus kunnen maken.'

Een bezorgdheid die door collega's wordt gedeeld. Zal het niet vreemd zijn om te tennissen in het Hard Rock Stadium, waar de capaciteit 65.000 zitjes bedraagt? Nóg minder sfeer dan in het Arthur Ashe Stadium (US Open), met 23.000 plaatsen het grootste stadion op de tour?

Het centre court op Crandon Park wás verouderd, maar de latino's - 65 procent van de bevolking van Key Biscane - zorgden wel elke dag voor een exotisch sfeertje. 'Het is altijd geweldig om hier te spelen', riep de Argentijn Juan Martin del Potro enkele weken geleden, na zijn zege tegen Roger Federer. 'Dit voelt als thuis.'

De look and feel van het Hard Rock Stadium is anders. Weinig geschiedenis, weinig romantiek. De route naar Crandon Park is omgeven door palmbomen en water, de enige toegangsweg tot de thuishaven van het Americanfootballteam Miami Dolphins is een vierbaans autosnelweg. 'Het toernooi wil opnieuw groter worden dan Indian Wells', klonk het bij Serena Williams, die wél pro is. Vanzelfsprekend. De twee zusjes wonen in Palm Beach Gardens, op een uurtje rijden, en hebben sinds 2009 een minderheidsaandeel in de club van eigenaar Stephen Ross.

De vastgoedmiljardair uit New York ontvouwde onlangs de plannen voor de uitbreiding van zijn stadion. Rond het Hard Rock Stadium komen 30 nieuwe tennisterreinen - met de mogelijkheid om het voetbalstadion te verkleinen tot een arena van 14.000 zitjes - en luxesuites om hoge gasten en sponsors te ontvangen. Kostprijs: om en bij de 50 miljoen euro. Nu de palmbomen nog.