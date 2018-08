Nafi Thiam pakt goud in de zevenkamp

Nafissatou Thiam heeft vrijdag de zevenkamp gewonnen op de Europese atletiekkampioenschappen in Berlijn. De regerende olympische- en wereldkampioene bleef met 6.816 punten, een beste wereldjaarprestatie, de Britse Katarin Johnson-Thompson (6.759) en de Duitse Carolin Schäfer (6.602) voor.

De 23-jarige Thiam dankt de titel vooral aan haar fantastische prestatie in het speerwerpen: bij haar derde worp gooide ze 57m91, een nieuw EK-record in de meerkamp. Bij de laatste proef, de 800 meter, mocht ze maximaal dertien seconden trager zijn dan Johnson-Thompson. De Britse finishte in 2:09.84, Thiam in 2:19.35. Met de 22-jarige Hanne Maudens eindigde er nog een tweede Belg in de top tien: de Oost-Vlaamse eindigde met 6.104 punten op de tiende plaats. Noor Vidts werd met 5.598 punten twintigste.