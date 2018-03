NBA-legende Karl Malone neemt Anthony Davis beet (video)

Anthony Davis moest de hoofdrol in een promotievideo spelen. Alledaagse kost voor de talentvolle center van de New Orleans Pelicans. Althans, dat dacht hij.

Tijdens de opnames in een lokale gym werd hij voortdurend gestoord door een zekere Sam, 'The Maintenance Man'. Toen Davis aan zijn security vroeg om de bejaarde klusjesman te verwijderen, maakte die zichzelf bekend als Karl Malone.

The Mailman

Voor NBA-liefhebbers is Karl Malone een absolute legende. De voormalige power-forward van onder andere Utah Jazz werd tweemaal uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP), een erkenning voor de beste speler van het seizoen.

Daarnaast nam hij veertien keer deel aan een NBA All Star Game en won hij twee gouden medailles op de Olympische Spelen. Mede door zijn straffe cijfers besloot Utah Jazz zijn rugnummer 32 in te trekken.

Zijn bijnaam 'The Mailman' dankt hij dan weer aan het feit dat hij tijdens zijn carrière (1985-2004) constant op niveau presteerde. De woorden 'The Mailman always delivers' worden dan ook graag door zijn fans in de mond genomen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=KrB-ASnFMVQ

(Robin Dekempe)