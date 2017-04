NBA Play-Offs: Is de perfecte wereld van de NBA aan herziening toe?

Basketbal is, in tegenstelling tot voetbal, een high scoring game. Doordat in een gemiddelde wedstrijd elke ploeg tientallen keren doel treft, hoeft een gemist schot geen dramatische gevolgen te hebben. De play-offs zijn daarenboven nog eens gebouwd rond de best-of-seven serieswaardoor normaal de beste ploeg telkens overheerst op het einde. Algemeen genomen kroont commissioner Adam Silver telkens een terechte NBA-kampioen.

