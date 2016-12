NBA-teams weigeren te slapen in Trumphotels

Vijf teams - de Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers en een onbekende club - hebben beslist om niet meer te logeren in hotels die eigendom zijn van Donald Trump, zoals The Trump SoHo in New York en The Trump International Tower and Hotel in Chicago. Zij willen elke associatie met de president-elect vermijden.

Dat de Mavericks en de Bucks het zo ver drijven, is niet toevallig. Hun eigenaars, Marc Lasry en Mark Cuban, steunden tijdens de verkiezingscampagne openlijk de democratische kandidate Hillary Clinton.

Zij waren niet de enige uit de NBA, ook Gregg Popovich en Stan Van Gundy, coaches van San Antonio en Detroit, spraken openlijk hun afkeer uit over Donald Trump.

En in de wandelgangen van de NBA is er al sprake dat de volgende kampioen niet meer op bezoek zal gaan in het Witte Huis, nochtans een jaarlijkse traditie. Zeker als dat opnieuw LeBron James met zijn Cavaliers zou zijn. Ook James steunde Clinton en is fel anti-Trump. Geen toeval dus dat ook de superster van Cleveland vorige week weigerde te slapen in het Trump SoHohotel in New York.