Nederlandse hoogleraar pleit voor sport en bewegen als medicijn

Delen Het zou mooi zijn als alle artsen sport en bewegen opnemen in hun therapeutisch arsenaal

'Het zou mooi zijn als alle artsen sport en bewegen opnemen in hun therapeutisch arsenaal', zegt Hans Zwerver, hoogleraar sportgeneeskunde bij de Rijksuniversiteit en het Universitair Medische Centrum in Groningen, op de website van Sport Knowhow XL. 'Vaak draait het om het voorschrijven van een pilletje of halen ze het mes uit de kast. Dat kan en dat is vaak ook goed. Maar het is een mooie ambitie om bewegen als één van de preventie- of behandelmogelijkheden erbij te nemen.'

Het onderzoek dat Dr. Zwerver, die nog als teamarts werkte bij de profsportclubs NEC (voetbal) en Eiffel Towers (basket), verricht aan het Sport Science Institute Groningen richt zich vooral op Sport and Healthy Ageing. De focus ervan ligt onder meer op 'bewegen als medicijn; de effectiviteit en implementatie van beweegprogramma's voor mensen met een chronische aandoening, na een orgaantransplantatie of bij kanker'.

Beweegprogramma's

Delen Vaak draait het om het voorschrijven van een pilletje of halen ze het mes uit de kast

'Zeker bij kankerpatiënten en transplantatiepatiënten is het bewegen voor, tijdens en na de behandeling of operatie enorm belangrijk', zegt hij. 'Denk maar aan het in conditie houden van de organen voor het verwerken van een chemokuur. Hoe beter je erin gaat, des te beter kom je eruit. Bij mensen met chronische aandoeningen is het vaak weer zo dat het bewegen al langere tijd op een lager pitje staat en dat ze dan bij een operatie ook nog eens worden volgepompt met medicijnen. Met verantwoorde beweegprogramma's kun je ook dan veel winst boeken en de kracht van een sportarts moet zijn om dit op maat, op individuele basis aan te bieden. Net zoals dat eigenlijk ook gebeurt met medicijnen.'

Leefstijlwijzer

Dr. Zwerver wil gaan onderzoeken welke bewegingsvormen bij welke aandoeningen het meest succesvol zijn. "Daarnaast zijn we bij het UMC Groningen bezig met een leefstijlwijzer te implementeren. Zodat mensen, naast meer bewegen, ook aandacht hebben voor voeding, voor de effecten van het gebruik van alcohol en roken."