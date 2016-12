Nieuwe regels voor judo: yuko wordt afgeschaft, ippon belangrijker

Vanaf 2017 zal de Internationale Judofederatie (IJF) enkele nieuwe regels hanteren. Daarmee wil ze de sport aantrekkelijker maken.

Zo zullen alle gevechten zullen voortaan vier minuten duren. Een wedstrijd bij de mannen wordt zo één minuut korter. In die tijd mag een judoka ook maar drie in plaats van vier bestraffingen oplossen.

Nog opvallend is het verdwijnen van de yuko, de kleinste score. Alles wat vroeger tot ene yuko leidde, zal nu als een waza-ari worden gewaardeerd. Die waza-ari's zijn opgeteld ook geen ippon meer waard. De IJF wil een ippon belangrijker maken.

Van februari 2017 tot de wereldkampioenschappen judo in september van dat jaar loopt er een testperiode. Het eerste toernooi met de nieuwe regels is de Grand Slam in Parijs, op 11 en 12 februari.