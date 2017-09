Nike experimenteert met revolutionaire NBA-truitjes

Wanneer regerend NBA-kampioen Golden State Warriors op dinsdag 17 oktober het seizoen opent tegen Houston Rockets, zal dat met nieuwe truitjes van Nike zijn. De Amerikaanse sportgigant was al zeer aanwezig op de basketvloer, denk maar aan de Air Jordan-schoenen, maar de officiële kleding was de voorbije tien jaar in handen van Adidas.

Veel wordt er met de sponsorwissel niet veranderd aan het design van de truitjes, die blijven klassiek mouwloos en met dezelfde clublogo's. De grootste verandering zal ook niet de Nike swooch zijn op de borst, maar wel de ingebouwde chip onderaan de shirts. Met behulp van een Nike Connect-app zullen fans die een truitje kopen, kunnen inloggen op een persoonlijke datasite van hun favoriete NBA-speler. Zo kan je speciale pregamevideos bekijken, statistieken scannen, vlak na de match hoogtepunten gestreamd krijgen of zelfs de Sportify-playlist beluisteren van de speler waarvan je een truitje kocht. De bedoeling van Nike is om op die manier de fanbeleving een heel pak concreter en gerichter te maken. Het publiek moet het gevoel krijgen dat ze een band hebben met de basketbalvedetten.

Al spelen er uiteraard ook zakelijke belangen mee... Zo zal Nike nog veel gedetailleerder te weten komen wat zijn cliënteel zoekt en wil, waar welke clubs en spelers het populairst zijn, of zullen er op maat gemaakte commerciële aanbiedingen binnenstromen via de app. De NBA, dat met Nike een contract afsloot voor acht jaar, verbood wel om de chip te verkopen in shirts met kindermaten. Er klonk hier en daar ook kritiek op het feit dat de app niet compatibel is met oudere iPhone-modellen of andere smartphones met oudere Android-technologie.

De nieuwe Nike Connected Jerseys gingen op vrijdag 29 september wereldwijd in de verkoop. Wie weet het begin van een nieuwe vorm van merchandising en fanbeleving, zoals Nike hoopt. En dan krijgt het wellicht snel zijn navolging in andere sporten, zoals het voetbal. De tijd lijkt in ieder geval niet veraf meer dat je eenzelfde directe fan-communicatie krijgt bij het kopen van truitjes van Messi of Ronaldo.