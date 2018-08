Nina Derwael pakt goud op het EK turnen

Derwael, die vorig jaar in het Roemeense Cluj-Napoca de eerste Belgische Europese kampioene ooit werd, liet een score van 14.733 noteren en bleef daarmee de Zweedse Jonna Adlerteg (14.533) en de Russische Angelina Melinkova (14.336) voor.

Net als donderdag bij de kwalificaties (14.400) bleef Derwael ook in de finale ver van haar beste wereldjaarprestatie (15.300 punten). Ze turnde wel de moeilijkste oefening van alle atleten en dat gaf uiteindelijk de doorslag bij de jury.

Het is de tweede Belgische medaille in Glasgow, de eerste gouden. Eerder won baanwielrenster Jolien D'hoore vrijdag brons in de scratch.