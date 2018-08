Nowitzki: recordman in de NBA

'Mijn laatste jaar? Dat zien we wel. Ik heb niet het gevoel dat ik aan mijn afscheidstournee begin', lachte Dirk Nowitzki enkele dagen nadat hij met clubeigenaar Marc Cuban zijn nieuwe overeenkomst had bezegeld. De twee kennen elkaar al lang. Toen Cuban begin 2000 een meerderheidsaandeel in de Mavericks kocht, was de kolos (2m13 en 111 kilogram) uit Würzburg bezig aan zijn derde seizoen in Dallas.

