Op bezoek bij Frederik Van Lierde in Catalonië: 'Ik train gewoon graag alleen'

Zwemmen, fietsen, lopen. Triatlon dus. Een spartaanse levenswijze en dat geldt ook voor Frederik Van Lierde, winnaar van de Ironman Hawaï in 2013. De Menenaar vertoeft ruim 200 dagen per jaar in het buitenland om te trainen en dus kocht hij twee jaar geleden een appartement in Spanje. Krant van West-Vlaanderen zocht Van Lierde (38) op aan de Costa Brava.