Opvallende deelnemers in PyeongChang: van kranige oudjes tot veehouder

De 'bejaarden'

Schansspringer Noriaki Kasai is deze week al op zijn 45e aan zijn áchtste opeenvolgende Winterspelen begonnen, een absoluut record. Kasai was er al bij in Albertville 1992, behaalde met de Japanse ploeg zilver in Lillehammer 1994, won in 2014 in Sotsji nog zilver op de grote schans en brons in het teamevent. Op zijn 41e al een uitzonderlijke prestatie, zeker voor een fysiek zware sport als het schansspringer. De twintig jaar tussen zijn medailles in Lillehammer en Sotsji is trouwens de langste periode ooit in de geschiedenis van de Winterspelen waartussen een atleet twee plakken behaalde.

