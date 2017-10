Patrick Lange en Daniela Ryf winnen Ironman Hawaï

Patrick Lange,die vorig jaar derde werd, rondde 's werelds meest prestigieuze volledige triatlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon) af in 8u01:40, de snelste tijd ooit in Hawaï.

De 31-jarige Lange was sneller dan de Canadees Lionel Sanders (8u04:07) en de Schot David McNamee (8u07:11). De Duitser volgt zijn landgenoot Jan Frodeno op als titelhouder, die de vorige twee edities op zijn naam schreef, maar al van bij de start zaterdag met rugproblemen kampte.

German Patrick Lange wins Ironman World Championship in 8:01:39, takes 2 minutes off course record. pic.twitter.com/19DsDF0kux — Nick Zaccardi (@nzaccardi) October 15, 2017

Bij de mannen namen ook twee Belgische profs deel: ex-winnaar Frederik Van Lierde (38) en Bart Aernouts (33).

wait a few minutes before I got it. One mental setback too much this year that I wasn’t able to overcome. 📸 David Pintens (2/2) pic.twitter.com/pMi7coeqF5 — Frederik Van Lierde (@fvanlierde) October 15, 2017

Aernouts werd 12de. Volgens Sporza gaf Van Lierde ontmoedigd op nadat hij enkele minuten had moeten wachten op zijn persoonlijke bevoorrading. Tot dan vertoefde Van Lierde in de kopgroep.

Derde keer op rij

Bij de vrouwen won de Zwitserse Daniela Ryf voor de derde keer op rij.

Ze finishte in 8u50:47, voor de Britse Lucy Charles (8u59:38) en de Australische Sarah Crowley (9u01:38).

.@danielaryf is gradually increasing her lead. She now holds a 5 minute lead at the halfway point of the run. #IMKona #IMWC pic.twitter.com/rhxm5BZXt0 — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) October 15, 2017

Charles voerde een groot deel van de wedstrijd het pak aan, maar ze werd op het einde van het fietsen ingehaald door Ryf. De Zwitserse, die de Ironman van Hawaï ook al in 2015 en 2016 op haar naam schreef, liep daarna een scherpe marathon (3u00:02), waarmee ze haar voorsprong op de Britse nog kon vergroten. Bij de vrouwen nam slechts één Belgische prof deel. Alexandra Tondeur (30) finishte buiten de eerste tien