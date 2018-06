Rafael Nadal rondt kaap van 100 miljoen dollar

Rafael Nadal streek in Parijs een cheque van 2,2 miljoen euro op, waarmee hij zijn totale pot aan prijzengeld, verdiend sinds 2005, aandikte tot 85,29 miljoen euro, of 100,564 miljoen dollar.

De Spanjaard treedt zo toe tot het selecte clubje van tennissers die in hun carrière meer dan 100 miljoen dollar hebben verdiend: Roger Federer met 116,222 miljoen dollar, en Novak Djokovic met 110,917 miljoen dollar. Bruto weliswaar, want afhankelijk van het land waar het toernooi gespeeld wordt, gaan daar nog x procent belastingen van af.

Dit jaar mocht Nadal al 5,97 miljoen dollar aan prijzengeld op zijn bankrekening zetten, het meeste van alle spelers. Ook in 2017 was hij al de topverdiener onder de tennissers met 12,69 miljoen dollar.

Op de onlangs gepubliceerde Forbes-ranglijst, met de best betaalde sporters ter wereld tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018, staat de Spanjaard op plaats 20, met een totaal inkomen van 41,4 miljoen dollar, waarvan 27 miljoen dollar aan sponsorcontracten.

Alleen Roger Federer deed, als tennisser, beter, met 77,2 miljoen dollar, goed voor de zevende plaats op de ranking van Forbes. De Zwitser maakte vooral het verschil met 65 miljoen dollar sponsorinkomsten.

Dat zal dit jaar allicht nog verhogen, want hij is volop aan het onderhandelen met Nike over een nieuwe overeenkomst. De oude liep immers af op 1 maart 2018. Maar of die effectief verlengd zal worden, is nog af te wachten, want het Japanse Uniqlo is in de dans gesprongen en zou Federer volgens bepaalde bronnen ruim 30 miljoen dollar per jaar willen betalen, tot 2028. Dat is 20 miljoen dollar per jaar meer dan wat hij het voorbije decennium bij Nike opstreek.

Federer is van de week aan de slag op het grastoernooi van Stuttgart. Hij vertelde er op een persconferentie dat hij en Nike aan het praten zijn, en dat hij zal zien wat er gebeurt. 'Ik laat het jullie weten.'

Wordt vervolgd.