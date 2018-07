Red Bull All The Way: De Mol-winnaar Lloyd cruiste door de Vlaamse Ardennen

De Oude Kwaremont, de Muur van Geraardsbergen, de Koppenberg en/of de Paterberg: monumentale hellingen waar elke profrenner of amateurfietser vol ontzag naar toe kijkt. Ditmaal was er opnieuw tijd en ruimte voor rijtuigen met twee wielen, maar ging het om oldtimer mopeds die een uitdagingsparcours van maar liefst 163 kilometer aflegden vanuit Brugge richting Oudenaarde. Een Mash, Flandria of een authentieke Honda Camino, al deze exemplaren vielen te bewonderen tijdens de eerste editie van de Belgische All The Waycompetitie.

De Molwinnaar Lloyd Vermeulen had het moeilijk met het vroege uur om op te staan, maar net als cabaretier en stand upcomedian Henk Rijckaert beleefde de West-Vlaming naar eigen zeggen bijzonder veel plezier aan zijn rit, waar ook enkele uitdagingen aan werden gekoppeld. Een wheelie aan de Oude Kwaremont, de motor uit en de moped duwen op de legendarische Muur van Geraardsbergen, zo lang mogelijk surplacen op de Koppenberg én een dragrace op de Paterberg, het gamma om je vaardigheden te tonen, was uitgebreid en bijzonder gevarieerd.

Doordat de maximale snelheid 45 kilometer per uur bedroeg, liep de tocht al snel uit naar meer dan acht uur brommen. Uiteindelijk kwamen Oostendenaar Yorick Kyndt en Noorderwijkenaar Stef Van Calster als winnaar uit de bus, hetgeen hen een unieke bolletjestrui én een deelnamebewijs aan de Red Bull Alpenbrevet (in Zwitserland) opleverde.