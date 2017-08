Red Lions naar halve finales EK na 5-0 tegen Nederland

Aan het kanon voor de Red Lions: Sebastien Dockier twee keer, Thomas Briels, Loïck Luypaert en Tom Boon.

Onze noorderburen, die een plaats hoger staan op de wereldranglijst, waren op papier licht favoriet voor het duel tegen de Belgen. Ze aasden ook op revanche na de verloren halve finale (3-1) op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro, maa incasseerden dus een zware nederlaag.

Door de zege zijn de troepen van bondscoach Shane McLeod al zeker van een plaats in de halve finales, want Oostenrijk en Spanje deelden eerder vandaag de punten en tellen elk slechts een punt uit twee duels. De Belgen hadden ook hun eerste wedstrijd tegen Oostenrijk gewonnen en leiden in poule A met zes op zes. Woensdag nemen ze het nog op tegen Spanje, Nederland geeft Oostenrijk nog partij.

Wie de tegenstander in de halve finales wordt, is nog niet bekend. In poule B strijden Duitsland, Ierland, Engeland en Polen om een plaats bij de laatste vier. De finale vindt zondag plaats. Bekijk het speelschema.

Bij de vrouwen spelen de Red Panthers morgen tegen Spanje. Die match start om 17 uur.

