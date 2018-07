Red Panther Aisling D'Hooghe voor het WK: 'Ik denk niet dat iemand ons nog zal onderschatten'

Bondscoach van de Red Panthers is Niels Thyssen, een ingeweken Nederlander die in maart 2017 overnam van zijn landgenote Ageeth Boomgaardt en enkele maanden later al meteen een historische zilveren medaille bewerkstelligde op het EK in Nederland. Dat heeft wel degelijk iets veranderd, legt hij uit: 'Binnen de groep zorgde het voor optimisme en geloof in eigen kunnen. We weten nu dat we voor de medailles kunnen spelen. Maar het is belangrijk dat we dit binnen tien jaar niet als een one lucky shot moeten bestempelen. De reden waarom we meteen na dat EK zwaar zijn beginnen trainen, om gebruik te maken van die positieve flow. We zijn nu sterker en fitter dan vorige zomer. Het zal niet meer op die aspecten zijn dat we geklopt worden.'

Als je die progressie vertaalt naar de verwachtingen voor het WK in Londen, blijft de bondscoach liever voorzichtig. 'Eigenlijk zien we dit WK als een onderdeel van een lang traject, naar de Spelen in Tokio 2020 en zelfs die van 2024 in Parijs toe. Maar op korte termijn willen we in de top tien van de wereld geraken (België staat momenteel dertiende op de wereldranglijst, nvdr), om zo dat parcours naar die Olympische Spelen te vergemakkelijken. In die optiek overleven we best de poulefase, wat betekent dat we niet laatste mogen eindigen. Voor de medailles zal het volgens mij tussen Argentinië, Nederland en Nieuw-Zeeland gaan.'

België bezit een interessante mix van ervaring en jong geweld. Met keepster Aisling D'Hooghe als uithangbord van deze talentvolle generatie. Thyssen: 'Ze vertolkt die rol uitstekend en iedereen in de groep aanvaardt dat ook. Als er foto's moeten gemaakt worden zijn het de speelsters zelf die haar erbij roepen. Ze weten dat Ash dat prima doet. Ze heeft al veel internationale ervaring en hoort dus zeker bij de leiders in deze groep -ze coacht in en buiten het veld-, maar we mogen niet vergeten dat ze zelf nog altijd maar 23 jaar is en nog in volle ontwikkeling. Ze moet de ruimte krijgen om nog fouten te maken.'

Wereldtopper Aisling D'Hooghe

Aisling D'Hooghe heeft alles om een perfecte ambassadeur te zijn voor haar sport. Dochter van een Limburgse vader en een Jamaicaanse moeder, opgegroeid in de rand van Brussel. Lagere school in het Nederlands gevolgd, middelbare en hogere studies in het Frans. Sympathiek, knap en welbespraakt. Uitzonderlijke sportieve kwaliteiten: als keepster behoort ze tot de wereldtop in het vrouwenhockey - vorig jaar verkozen tot beste doelvrouw op het EK en dit jaar als tweede beste doelvrouw ter wereld. Met haar club Waterloo Ducks pakte ze dit seizoen de Belgische landstitel.

Hoe leeft zij toe naar het WK ? D'Hooghe: 'We zitten in een poule waarin alles mogelijk is: eerste of laatste eindigen. Openen doen we tegen titelfavoriet Nieuw-Zeeland, wereldtop. In de World League hebben we vorig jaar wel gewonnen van hen, maar ondertussen zijn ze beter geworden. Australië is meer van ons niveau: een uitgebalanceerde geheel. Dat zal fiftyfifty zijn. En dan Japan, daartegen moeten we winnen. De eerste gaat rechtstreeks door naar de volgende ronde. Twee en drie spelen dan nog barrages. De vierde gaat meteen naar huis. Tegen de Aziatische ploegen hebben we het dikwijls lastig, omdat zij over heel het veld persoonlijke dekking hanteren. Eens je dat kan omzeilen liggen er veel ruimtes, maar het is toch ambetant om in je spel te geraken.'

Hebben de Red Panthers een ander statuut sinds hun zilveren EK-medaille vorige zomer? 'Ik denk niet dat er iemand ons nog zal onderschatten', zegt D'Hooghe. 'Ook omdat we in elke match meedoen en strijden tot het eind. Alleen kennen we altijd wel ergens vijf minuten een dipje, wat ons dan zuur opbreekt tegen de sterkere teams. Als we verliezen is dat dikwijls met één goaltje verschil. Fysiek staan we nu wel verder dan op het EK vorig jaar. We hebben onlangs nog een stage van een week gehad die volledig in het teken stond van conditieopbouw en analyse -een week geen stick aangeraakt. De cijfers waren indrukwekkend.'

Het WK-programma van de Red Panthers: Zondag 22 juli, 20u: Nieuw-Zeeland - België Dinsdag 24 juli, 15u30: Australië - België Zaterdag 28 juli, 19u: Japan - België

Lees het volledige interview met Aisling D'Hooghe in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 juli.