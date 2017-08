Red Panthers plaatsen zich voor eerste EK-finale

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg, veertiende op de FIH-ranking, heeft zich geplaatst voor de finale van het EK in Nederland. De Red Panthers klopten donderdag in de halve finales Duitsland (FIH 7) met 1-0. In de finale wacht Nederland of Engeland.

Duitsland was op papier de favoriet, maar de Belgen boden stevig weerwerk. Kort voor de pauze kwamen de Panthers op voorsprong, toen Jill Boon een strakke voorzet van Barbara Nelen binnentikte. België kwam nog voor het rustsignaal goed weg. De poging van Anne Schröder strandde op de paal.

België vatte de tweede helft met vertrouwen aan, en liet zich niet terugdrukken door Duitsland. Met het laatste fluitsignaal in zicht voerden de Duitse vrouwen toch het tempo op, en maakten gebruik van de vliegende keeper. De Belgische defensie kraakte, maar hield uiteindelijk stand.

Het is de eerste maal in de geschiedenis dat de Panthers zich plaatsen voor de eindstrijd op een EK. Hun beste resultaat vormt een vierde plaats in eigen land in 2013. In de andere halve finale neemt organisator Nederland (FIH 1) het in een finale avant la lettre op tegen Engeland (FIH 2).