Russen geven dopingcomplot toe: 'Het was een institutionele samenzwering'

"Het was een institutionele samenzwering", zegt Anna Antseliovich aan The New York Times. Antseliovich is dienstdoend directeur van het Russische anti-dopingagentschap. Die samenzwering duurde volgens haar meerdere jaren.

Een labo-verantwoordelijke knoeide met urinestalen, en voorzag cocktails van prestatiebevorderende middelen voor atleten. Leden van de geheime dienst, de opvolger van de KGB, braken urinestalen open, en de onderminister voor Sport liet jarenlang het gebruik van verboden middelen door atleten in de doofpot stoppen.

After months of vehement denials, Russians no longer dispute their Olympic doping operation https://t.co/HU8fCnA1OO -- The New York Times (@nytimes) December 27, 2016

Dat alles is geen nieuwe informatie,. Die informatie werd eerder dit jaar onder meer geleverd of bevestigd door Grigory Rodchenkov, het voormalig hoofd van het Russisch antidopinglaboratorium. Maar het werd tot dusver in alle toonaarden officieel ontkend.

Dat de Russen nu wel toegeven wat er gebeurde, heeft volgens de New York Times te maken met het onderzoek dat het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) heeft gevoerd, en dat bevestigde wat Rodchenkov had aangegeven. Resultaten van dat onderzoek kwamen eerder deze maand vrij.

Rusland moet de conclusies van het onderzoek aanvaarden wil het opnieuw gehomologeerde dopingtests kunnen uitvoeren en wil het nog ooit een olympische competitie kunnen organiseren. Russische atleten zijn op dit ogenblik helemaal verbannen uit internationale atletiekcompetities.

'Niet van hogerhand'

De bronnen die de New York Times sprak, blijven ontkennen dat het complot van hogerhand werd gestuurd, dat wil zeggen door president Vladimir Poetin en zijn topmedewerkers.

Anna Antseliovich zegt dat het niet om een "door de staat bevolen samenzwering" ging.

En Vitaly Smirnov, de 81-jarige oudgediende van onder met het Sovjet-tijdperk, die belast is met de hervorming van het Russisch antidopingsysteem, houdt het bij "we maakten vele fouten". Ook hij geeft dat op vele fronten langdurig dingen fout liepen, maar ook hij zegt dat de top van het land niet betrokken was. Volgens Smirnov moet de nadruk liggen op onderzoek naar de redenen waarom atleten pepmiddelen gebruiken, eerder dan op fouten uit het verleden. In zijn analyse komt hij uit bij achterstand qua faciliteiten die Russische atleten aanvoelen.

De Olympische Winterspelen in Sochi, een buurt met wisselvallige sneeuw, vormden in 2014 een troetelproject voor president Poetin, die miljarden liet investeren, en heelder buurten liet onteigenen.

Over de voorbije jaren zijn volgens de Times ongeveer 650 Russische olympische of paralympische atleten in opspraak gekomen wegens doping.