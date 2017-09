Sam Van Rossom (Belgian Lions): 'Op EK bewijzen dat ik weer fit ben'

Ten eerste is er de onderlinge competitie met zijn vriendin Jana Raman (26), waarmee Van Rossom (31) al drie jaar een koppel vormt. Met de Belgian Cats behaalde Raman in juni nog een onverhoopte bronzen medaille op het EK basketbal. 'En dat meteen bij hun eerste EK-deelname, dat is zeer straf', beaamt Van Rossom. De betrachting is om even goed doen, maar dat wordt een lastige opdracht, beseft de Belgian Lion. 'Omdat we in een zware poule zitten -de zwaarste loting van de voorbije vier EK's- en omdat wij geen wereldtoppers zoals Ann Wauters of Emma Meesseman in onze selectie hebben. We beginnen tegen Groot-Brittannië, in principe de meest haalbare kaart, maar dat is niet per se een voordeel. Het moet er meteen boenk op zijn en zij zullen met dezelfde gedachte starten. Als je die partij verliest, kan het zijn dat je EK er na twee wedstrijden al zo goed als op zit, zoals we op ons eerste EK in Litouwen (2009, nvdr) mochten ondervinden. Toen verloren we onze drie eerste partijen en was het heel moeilijk om ons op te laden voor de rest van het toernooi. Anderzijds bewees de oefencampagne dat we in een goede dag ook de toplanden kunnen kloppen. We wonnen tegen Italië, Spanje en Duitsland, we hebben dus kwaliteiten.'

Een tweede motivatie is het vinden van een nieuwe werkgever. Het contract van Van Rossom bij Valencia werd niet verlengd. Het EK moet dus ook een vitrine worden voor de spelverdeler, die enkele maanden out was met een knieblessure. 'Ik zat goed in Valencia, heb er vier mooie jaren beleefd. Jammer dat ik net moet vertrekken op het moment dat we Euroleague afdwingen, iets waar we al die jaren naartoe gewerkt hebben. Maar dat zijn de harde wetten van de topsport. Ik voelde het wel aankomen. Mijn knieproblemen spelen daarin een doorslaggevende rol. Diezelfde knie hield me in het seizoen 2015/2016 al eens tien maanden aan de kant. Dat schrikt de clubs af. Op dit EK wil ik bewijzen dat ik weer fit ben. Er zijn al contacten gelegd met buitenlandse clubs, ik heb niet de intentie al terug te keren naar België. Maar we zullen zien, ik heb ook geen zin om drie maanden zonder ploeg te zitten.'

Het EK van de Belgian Lions - praktisch

Selectie: #4 Manu Lecomte (22), #5 Sam Van Rossom (31), #7 Axel Hervelle (34), #8 Jean-Marc Mwema (27), #9 Jonathan Tabu (31), #10 Quentin Serron (27), #12 Jean Salumu (27), #13 Pierre-Antoine Gillet (26), #14 Maxime De Zeeuw (30), #16 Kevin Tumba (26), #22 Vincent Kesteloot (22), #19 Ismael Bako (21).

Coach: Eddy Casteels (2005-...)

Programma: België vs Groot-Brittannië, vrijdag 1 september, 14u15

Letland vs België, zaterdag 2 september, 14u15

België vs Rusland, maandag 4 september, 17u

Turkije vs België, dinsdag 5 september, 21u

België vs Servië, donderdag 7 september, 17u15

Formule: Het EK gaat door van 31 augustus tot 17 september. Finland, Israël, Turkije en Roemenië zijn de gastlanden. België speelt zijn poulewedstrijden in Istanboel en zit in poule D met Groot-Brittannië, Servië, Turkije, Rusland en Letland. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs met zestien ploegen.