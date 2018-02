Sanne Cant pakt eindzege Superprestige Middelkerke

De wereldkampioene haalde het in Middelkerke afgescheiden van de Nederlandse Maud Kaptheijns. Laura Verdonschot pakte de laatste podiumplaats. In het eindklassement is Cant eveneens bovenaan terug te vinden. Zij totaliseert 107 punten. Maud Kaptheijns strandt op twee punten.

Maud Kaptheijns nam de beste start. Achter de Nederlandse volgden onder anderen Sanne Cant, Loes Sels en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado. Kaptheijns trok fors door en wou onmiddellijk de kaarten schudden. De Nederlandse moest immers één punt goedmaken op Cant, wou ze de eindlaureate worden. Kaptheijns trok zelfs met een kleine voorsprong de tweede ronde in, gevolgd door Cant en Del Carmen Alvarado. Loes Sels, Ellen Van Loy en Laura Verdonschot volgden op zes seconden.

Kaptheijns stapelde de foutjes op en zag zo de wereldkampioene alsmaar verder voor haar uitrijden.

Na zowat 15 minuten achtte Cant haar moment gekomen. De wereldkampioene raapte Kaptheijns op en liet haar meteen achter zich. Sels volgde bij het ingaan van de derde ronde op 0:13, met in haar wiel Del Carmen Alvarado en Van Loy. Tot Kaptheijns haar tweede adem vond. De Nederlandse ging op een technische zone op en over Cant.

Maar Kaptehijns maakte in een zandstrook een fout en zag zo Cant weer aansluiten. Beide dames vochten een fel duel uit en trokken zij aan zij de slotronde in. Voor de laatste podiumplaats leverden Del Carmen Alvarado, Sels en Verdonschot ook een verbeten strijd.

Cant versnelde na het ingaan van de allerlaatste ronde en sloeg meteen een kloofje. Kaptheijns stapelde de foutjes op en zag zo de wereldkampioene alsmaar verder voor haar uitrijden. Cant kwam niet meer in de problemen en kon uitgebreid het zegegebaar maken, meteen de derde opeenvolgende overwinning van de wereldkampioene in de Superprestige.