Sneuvelt record van Paula Radcliffe in London Marathon?

Vorig jaar snelde Mary Keitany naar haar derde zege op de Londense Marathon, die ze ook al in 2011 en 2012 won, maar de Keniaanse wil méér: met de hulp van een batterij mannelijke hazen gaat ze voor een tweede opeenvolgende overwinning én het wereldrecord van Paula Radcliffe (2.15.25) in een gemengde race, dat de Britse in 2003 in de Londense straten neerzette. De Keniaanse ging vorig jaar al sneller dan het wereldrecord van Radcliffe op de vrouwenmarathon (2.17.01), halfweg had ze ook een kleine voorsprong op het record in een gemengde race.

Opvallend: Radcliffe was in 2003 amper 29 jaar, Keitany vierde in januari haar 36e verjaardag. 'Dat mijn record al zo lang staat, heeft vooral te maken met een gebrek aan concurrentie of uitdagingen', vertelde Radcliffe onlangs aan Sports Illustrated. 'Iedereen spreekt over de mythische grens van 2 uur bij de mannen, niemand over een mogelijke 2.15 bij de vrouwen. Terwijl de prestaties nochtans vergelijkbaar zijn.'

Ook bij de mannen is de favorietenrol voor een Keniaan weggelegd: olympisch kampioen Eliud Kipchoge won de Londense marathon al twee keer: in 2015 en 2016, toen hij slechts acht seconden trager ging dan het wereldrecord van zijn landgenoot Dennis Kimetto (2.02.57). En: vorig jaar in mei snelde Kipchoge in de Breaking2-race van Nike in Monza naar een officieuze 2.00.25. De Keniaan was in september ook de beste in Berlijn, al viel zijn tijd (2.03.32) tegen. 'Mijn vorm is goed, maar het weer in Berlijn viel tegen. Veel te nat. Ik heb het wereldrecord in de benen, maar dan moeten alle omstandigheden meezitten', aldus Kipchoge, die zich verheugt op de confrontatie met thuisloper Mo Farah, viervoudig olympisch kampioen (5000 en 10.000 meter). Alhoewel: van een echte strijd zal er wellicht geen sprake zijn: de beste tijd van Sir Mo is 2.08.21, ruim 5 minuten trager dan de 33-jarige Keniaan.