Snowboardheld Shaun White over grensoverschrijdend gedrag: 'Roddels!'

In de VS is Shaun White al langer een grote vedette, en zeker nadat hij vandaag de honderdste Amerikaanse gouden medaille veroverde op de Winterspelen, zijn derde goud in de halfpipediscipline van het snowboarden, na 2006, 2010. Een unieke prestatie die alom geprezen wordt.

Al zwaaien vrouwelijke journalisten minder met lof. In augustus 2016 kwam White immers in opspraak. Lena Zawaideh, de drumster uit zijn rockband Bad Things, diende toen een klacht in bij een burgerlijke rechtbank in San Diego, wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van White. Die zou volgens Zawaideh haar 'expliciete seksuele beelden' via sms gezonden hebben, wat de snowboarder later ook toegaf.

In februari 2017 diende White een verzoek in bij de Superior Court van San Diego om Zawaideh een mentaal gezondheidsonderzoek te laten ondergaan. Drie maanden later bereikten White, die vele miljoenen verdient, een financiële overeenkomst met Zawaideh - het bedrag is niet bekend.

Toen White op de persconferentie in PyeongChang door een (mannelijke) journalist van ABC News gevraagd werd naar die overeenkomst, en of dat zijn imago heeft besmeurd, antwoordde hij ontwijkend: 'Eerlijk, ik ben hier om over de Olympische Spelen te praten, niet over roddels.'

Twee vrouwelijke journalisten, van Good Morning America en USA Today, die tijdens de persconferentie hun hand opstaken, om hun vraag (over dat thema) te stellen, werden genegeerd door de persverantwoordelijke van het snowboarden. De uitleg: er mochten slechts acht vragen gesteld worden.

Daarna regende het op Twitter #MeToo-hashtags. Maar dat zal White allicht een zorg wezen. Vanaf nu is hij in de VS onsterfelijk.