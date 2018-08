Stoffel Vandoorne: "Ik wil in F1 blijven"

Stoffel Vandoorne hoopt nog lang in de Formule 1 te blijven. Dat zegt hij drie dagen voor de Grote Prijs in Spa-Francorchamps - voor hem altijd al de belangrijkste race van het jaar, maar nu nog meer omdat hij vecht voor zijn plaats bij McLaren voor volgend seizoen. Hij is het parcours vandaag gaan uittesten samen met Sven Nys.