Super Bowl: Patriots winnen na thriller

De New England Patriots versloegen in de finale van de National Football League de Atlanta Falcons met 34-28.

Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in de verlenging werd beslist, en tot dusver was nooit eerder in de finale een achterstand die groter was dan 10 punten weggewerkt. Bij de rust stonden de Patriots dit keer kansloos met 2-21 achter. De Falcons leken niet te stuiten, en dikten hun voorsprong na de rust nog aan.

Maar toen begon de comeback. De gevierde man aan de kant van de Patriots was running back James White, die met drie touchdowns bijna eigenhandig die achterstand wegwerkte. Quarterback Tom Brady werd verkozen tot de Most Valuable Player. Met zijn vijfde Super Bowl overwinning wordt Brady alleen leider bij de quarterbacks, en steekt hij een grootheid als Joe Montana voorbij.

De Patriots leiden niet in aantal Super Bowl overwinningen. De Pittsburgh Steelers hebben er zes.

De wedstrijd werd door sommigen ook politiek bekeken. Brady toonde tijdens de verkiezingscampagne een 'Make America Great Again' petje, en ook de coach van de club sprak zich uit voor Donald Trump. Eerder dit seizoen was Brady gesanctioneerd nadat hij met 'slappe' ballen had gespeeld - ballen met onrechtmatig lage druk, die makkelijker te vangen zijn.

Dat alles maakte dat het merendeel van de Amerikanen, en zelfs van de Republikeinen, voor Atlanta supporterde.

(Belga/RR)