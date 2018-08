Thibaut Courtois officieel voorgesteld als doelman van Real

Als tiener droeg hij een replicashirt van Casillas, straks trekt hij voor het eerst een echt Real Madridshirt aan. Thibaut Courtois (26) handelt vandaag in de Spaanse hoofstad zijn droomtransfer af, waarna hij officieel wordt voorgesteld. Lenzen zoomen in. Het is alvast aanschuiven geblazen om in het stadion te geraken en een eerste glimp van Courtois als 'Galactico' op te vangen. Volg via livestream vanaf 13u hierboven de 'Koninklijke' intrede van onze nationale nummer één in het Bernabeu.