'Titanenkamp' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor op 26 augustus

De 'titanenkamp' gaat door in Las Vegas, in de Amerikaanse staat Nevada.

Het nieuws is door beiden aangekondigd op de sociale media. McGregor plaatste op Instagram een foto van Floyd Mayweather Sr., de 64-jarige vader van Mayweather Jr. - vermoedelijk om zijn twaalf jaar oudere tegenstander al wat te jennen (zie lager).

Legendes

In de bokswereld gaat de kamp al enkele maanden over de tong. Mayweather ging in september 2015 met bokspensioen, na een carrière van 49 overwinningen zonder nederlaag, waarvan 26 met knock-out. In januari van dit jaar zei 'Money', een bijnaam die hij zichzelf gaf, bereid te zijn om terug te keren uit pensioen op voorwaarde dat hij honderd miljoen dollar krijgt om te vechten tegen McGregor.

McGregor schreef in november 2016 geschiedenis door als eerste vechter ooit in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste organisatie binnen de Mixed Martial Arts (MMA). Het gevecht vond plaats in de legendarische Madison Square Garden in New York en werd via betaaltelevisie in bijna twee miljoen huiskamers gevolgd.

Net als Mayweather verwierf McGregor zijn faam dankzij een combinatie van zijn palmares, zijn vechtstijl, zijn arrogantie en zijn controversiële uitspraken.

