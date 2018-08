Van der Plaetsen: "Ik wilde, maar het ging niet"

Thomas Van der Plaetsen zal niet meer in actie komen op de 400m van de tienkamp op het EK atletiek in Berlijn. Van der Plaetsen stond zeventiende na het hoogspringen, de vierde proef van de dag. De 27-jarige Gentenaar kampte met hinder aan de voet. "Ik wilde wel, maar het ging niet meer", reageert hij aan VTM NIEUWS. Titelverdediger Van der Plaetsen kende een zeer matige start van zijn tienkamp. Hij werd met 11.48 27e en voorlaatste op de 100 meter. Nadien herpakte hij zich, ondanks zijn pijnlijke voet, enigszins met een tiende plaats in het verspringen.