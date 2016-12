Vandoorne ambitieus bij F1-debuut: 'Wil meteen voor de podiumplaatsen strijden' (video)

VTM sprak met Vandoorne, de eerste Belg in de Formule 1 in vier jaar, tijdens een van zijn uitzonderlijke passages in België. Vandoorne brengt momenteel het grootste deel van zijn tijd in Engeland door. Daar bereidt hij met zijn ploeg McLaren het nieuwe seizoen voor.

De 24-jarige West-Vlaming beseft dat hij een sterke prestatie heeft geleverd in de Formule 1, een milieu waarin geld vaak de doorslag geeft. In tegenstelling tot velen moest hij zijn plaatsje in de Formule 1 niet kopen.

'Nu begint het echte werk. Hopelijk kunnen we volgend jaar een competitieve auto hebben en voor het podium vechten', zegt Vandoorne. De verwachtingen rond Vandoorne zijn nu al hooggespannen, kenners zien nu al duels voor zich tussen hem en Max Verstappen. 'Hopelijk kunnen we voor overwinningen strijden, ik kijk er al naar uit.'

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be