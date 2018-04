Vegas Golden Knights veroveren NHL: 'Alsof een tragedie wel tot succes moest leiden'

De play-offs bereiken na drie seizoenen, de Stanley Cup - kampioen van de National Hockey League (NHL) - na zes jaar. Dat was de tijdslijn die eigenaar Bill Foley had uitgetekend toen hij in 2016 eindelijk goed nieuws kreeg: zijn nieuwe franchise, Vegas Golden Knights, mocht starten in de NHL. De miljardair legde 500 miljoen dollar op tafel, te verdelen onder de 30 andere NHL-teams. Niemand die tegenpruttelde voor de eerste uitbreiding sinds 2000-2001, toen Columbus Blue Jackets en Minnesota Wild in de liga werden opgenomen.

...