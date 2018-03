Verovert Sven Kramer de enige medaille die nog ontbreekt op zijn erelijst?

Alle records, qua tijden en titels, heeft Sven Kramer (31) meermaals aan flarden geschaatst. Slechts één medaille ontbreekt nog: olympisch goud op de 10 km.

Vooral Vancouver 2010 hangt nog altijd als een schaduw boven zijn palmares. De Nederlander klokte toen de snelste tijd, maar werd gediskwalificeerd omdat hij zich op aangeven van coach Gerard Kemkers vergiste bij een baanwissel. Vier jaar later botste Kramer in Sotsji op landgenoot Jorrit Bergsma.

Dat 10 km-hiaat op zijn erelijst is de reden waarom de Fries nog altijd gloeiend ambitieus is. Al blijft hij nog zeker tot en met 2020 verder schaatsen, en sluit hij zelfs de Spelen van 2022 in Peking niet uit.

Toch moet het nu in PyeongChang gebeuren. Opnieuw met Bergsma (31) als concurrent, maar die eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi op ruim vier seconden van Kramer. Dé te kloppen man wordt Ted-Jan Bloemen (31), een Nederlander die sinds 2014 voor Canada schaatst en Kramers wereldrecords op de 10 én 5 km afpakte. Respectievelijk in 2015 en begin december 2017, waar hij het onhaalbaar geachte record van Big Sven (daterend van 2007) uit de boeken reed.

Veel ophef ontstond er in Nederland toen TJ Flowers erna de plaquette met Kramers oud wereldrecord respectloos kapotsloeg, al verontschuldigde de Canadees zich erna wel. 'Hiermee verliest hij zijn olympische titel', zei schaatsanalist Erben Wennemars niettemin, verwijzend naar de revanchegevoelens die het bij Kramer zou opwekken.

Meest gelauwerd

Sowieso wordt het een fysieke en psychologische oorlog. Op de 5 km, vorige zondag, was Kramer nog 1.85 seconden sneller dan Bloemen. Het was zijn derde gouden medaille op rij op die afstand (na Sotsji 2014 en Vancouver 2010) en zijn achtste medaille ooit in het schaatsen - de Fries veroverde eerder dus ook zilver op de 10 km in Sotsji en op de 5 km in Turijn (2006). In de achtervolging won hij goud in Sotsji en brons in Vancouver en Turijn. Daardoor werd Kramer ook de meest gelauwerde olympiër aller tijden in het schaatsen.

Lees ook: Nederland op de Winterspelen: kleine delegatie, veel medailles

De 10 km start donderdag om 12 uur Belgische tijd in PyeongChang. Kramer start in de laatste rit en treft daarin de Duitser Patrick Beckert.