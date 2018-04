Verschrikkelijke val ontsiert marathon Commonwealth Games, toeschouwers helpen niet

Onder een loden hitte van dertig graden en met bijna twee minuten voorsprong op zijn achtervolgers ging het op twee kilometer van de finish mis voor de 25-jarige Callum Hawkins. Hij ging een keer neer, stond snel weer op om nauwelijks enkele seconden later opnieuw neer te vallen. De Schot, helemaal overmand door hitte en vermoeidheid, viel net naast een vangrail, waarachter supporters stonden.

Die fans zijn het mikpunt van controverse geworden omdat ze - in plaats van Hawkins te helpen - doodleuk foto's van hem namen.

De val van Hawkins vanaf 5:20 in deze video

Op Twitter regende het scheldpartijen aan het adres van de betrokken supporters en ook organisatoren en commentatoren spaarden hun kritiek niet.

'Zoals vele anderen ben ik geschokt te zien hoe een prachtige atleet als Callum helemaal instortte tijdens de marathon', reageerde organisator Mark Peters triest. 'Het gedrag van de supporters naast hem deed me ook schrikken. Ze maakte liever foto's van hem dan hem te helpen. Helemaal tegen de geest van de Spelen.'

De wereldrecordhoudster op de marathon bij de vrouwen, de Britse Paula Radcliffe, stelde zich ook grote vragen. 'Dit had nooit mogen gebeuren', liet ze optekenen.

Uiteindelijk werd Hawkins naar het ziekenhuis gebracht. Zijn team liet later op de dag weten dat zijn gezondheid niet in gevaar is.

Winst was er voor de Australiër Michael Shelley (2u16:46). Hij passeerde Hawkins net op het moment dat ook de hulpdiensten toekwamen.

Australië domineerde de Commonwealth Games in eigen land van begin tot einde en sluit de Spelen af met 80 gouden plakken. De volgende Commonwealth Games zullen in 2022 plaatsvinden in het Britse Birmingham.