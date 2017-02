Volleybalploeg Knack Roeselare verovert tiende Beker

Voor Roeselare, dat wordt gecoacht door Emile Rousseaux, is het de tiende Beker, de tweede op rij. Maaseik mikte op een vijftiende bekerzege, de eerste sinds 2012.

De ploeg uit Roesele ging een onzeker wedstrijd tegemoet, want van de laatste 4 competitiewedstrijden had het maar liefst drie verloren, meldt sporza.be. De ploeg nam dankzij Hendrik Tuerlinckx vrij vroeg een voorsprong op de titelverdediger. De eerste set moest die dan ook de duimen leggen tegenover het Roeselaars geweld. Die set eindigde in 19-25.

In de tweede set beet de Maaseik van zich af, maar ook dat was onvoldoende op Knack Roeselare van een tweede punt te beroven. De ploeg blinkte in het bijzonder uit tijdens de opslagen. Het verschil was wel kleiner dan in de eerste set: 23-25 voor Roeselare.

Tijdens de derde set keek Roeselare aan tegen een achterstand van 8 punten: 15-7. Maar de ploeg haalde alsnog de set binnen met 24-26. Tuerlinckx haalde in het slot de overwinning binnen voor Roeselare.

Het is voor Roeselare de tweede bekertriomf op een rij en de tiende eindzege in totaal.