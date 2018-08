Voor dopingvrije sport: eerste Belgische Play True Day start op de Memorial

Het verhaal van dat internationale evenement begon in Zuid-Amerika, toen in 2013 verschillende landen een nationale dag organiseerden rond clean sporten. Met de medewerking van het Wereldantidopingagentschap (WADA) ontstond zo de Play True Day. Door het succes beslisten ook Europese landen (Kroatië, Slovenië, Oostenrijk) het concept over te nemen. Dit jaar zullen dat er mondiaal al een twintigtal zijn, waaronder voor het eerst België.

