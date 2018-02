Vrijspraak 28 Russische sporters betekent nog niet dat ze naar Winterspelen mogen, zegt IOC

Het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) heeft de schorsing van 28 Russische olympiërs opgeheven die volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waren betrokken bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji.

Van de elf andere Russen werd de straf teruggebracht tot enkel de Winterspelen van komende maand. Onder hen onder meer de dubbele olympische kampioen van Sotsji, bobsleeër Alexandr Zubkov. Langlaufer Alexander Legkov en skeletoni Alexander Tretiakov mogen dan weer wel deelnemen.

Het TAS voerde aan dat in het geval van de 28 gezuiverde atleten 'er onvoldoende bewijs aanwezig was dat de atleten de antidopingregels overtreden hadden'. Hun resultaten behaald in Sotsji werden ook weer hersteld.

De zaken van drie biatleten, die intussen gestopt zijn, moeten nog behandeld worden.

Reacties

Of de 28 vrijgesproken Russen alsnog in actie kunnen komen op de Winterspelen van Pyeongchang, die op 9 februari beginnen, is nog maar de vraag. Het IOC zegt in een reactie op de uitspraak van het TAS dat het niet van plan is hen zonder meer uit te nodigen. 'Het feit dat deze sporters nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen', meldt het IOC in een persverklaring.

Het IOC reageerde met gemengde gevoelens op het vonnis van het Sporttribunaal. Er was tevredenheid over het feit dat de straf voor elf Russen wel blijft gehandhaafd, maar grote teleurstelling over de vrijspraak van het merendeel van de olympiërs. Volgens het IOC staat vast dat er in Sotsji systematisch is gesjoemeld met de dopingmonsters van de Russische atleten. 'We vinden het jammer dan het TAS hier niet naar gekeken heeft. Deze uitspraak heeft ernstige gevolgen voor de toekomstige strijd tegen doping. We zullen de besluiten zorgvuldig bestuderen en als het moet in beroep gaan bij de de federale rechter in Zwitserland', aldus het IOC.

De olympische organisatie wees er ook op dat Rusland als natie is geschorst voor Pyeongchang. 'Waarmee we nogmaals duidelijk maken dat Russische atleten alleen op uitnodiging van het IOC mee kunnen doen.' Van die uitnodiging is voor de bewuste 28 Russen vooralsnog geen sprake.

In Rusland wordt zoals verwacht tevreden gereageerd. 'Hiermee zijn de goede naam en reputatie van onze atleten gered', zei voorzitter Alexander Zhukov van het Russisch olympisch comité tegen persbureau Interfax.

Het Kremlin liet weten dat Rusland ervan uitgaat dat het IOC de uitspraak van het TAS zal accepteren. Een woordvoerder zei dat de regering alle sporters blijft bijstaan, als het moet ook juridisch. Rusland heeft steeds ontkend dat er in Sotsji sprake is geweest van een door de staat aangestuurd dopingsysteem.

Volgens de advocaat van de Russische klokkenluider Grigory Rodchenkov, Jim Walden, 'moedigt de beslissing van het TAS de valsspelers aan en bemoeilijkt ze een overwinning van de cleane sporters', aldus de Amerikaanse advocaat Jim Walden. De uitspraak is volgens Walden een ongepaste zege voor het "corrupte Russische antidopingsysteem en voor Vladimir Poetin in het bijzonder'.

Rodchenkov, gevlucht naar de Verenigde Staten, getuigde recent vanop afstand voor het TAS. Hij was tot november 2015 het hoofd van het antidopinglab in Moskou. Zijn onthullingen leidden vorig jaar tot het grootste dopingschandaal ooit. Rodchenkov leverde de bewijzen dat er een door de Russische staat georganiseerd dopingsysteem bestond waarvan atleten gebruik konden maken. Door het schandaal mag Rusland niet deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Op dit moment mogen 169 Russische sporters, die een dopingvrij verleden konden aantonen, wel onder olympische vlag aantreden.