Waar naar uit te kijken in een jaar zonder Olympische Spelen, EK of WK voetbal?

Afrika Cup

Het Afrikaanse landenkampioenschap vindt volgend jaar plaats in Gabon. De poulefase wordt op 14 januari afgetrapt, de finale vindt op 5 februari plaats in de hoofdstad Libreville. De zestien deelnemende landen zijn Gabon, Burkina Faso, Kameroen, Guinee-Bissau (poule A), Algerije, Tunesië, Senegal, Zimbabwe (poule B), Ivoorkust, Congo-Kinshasa, Marokko, Togo (poule C), Ghana, Mali, Egypte en Oeganda (poule D). De winnaar neemt ook deel aan de Confederations Cup in Rusland.

WK afstanden (schaatsen)

Van 8 tot 12 februari gaat in het Zuid-Koreaanse Gangneung het WK afstanden door. Onze schaatstopper Bart Swings heeft torenhoge ambities. 'Sportief wordt het WK afstanden de belangrijkste afspraak,' aldus Swings. 'Een medaille is het doel.' Benieuwd of de 25-jarige Vlaams-Brabander zich kan meten met de Nederlandse wereldtoppers.

Tour de France in België

La Grande Boucle doet in 2017 opnieuw ons land aan. Na de start op 1 juli in Düsseldorf - nog maar de vierde Grand Départ in Duitsland - komt het peloton op 2 juli aan in Luik. De finish ligt op de Boulevard de la Sauvenière, waar de sprinters aan zet zullen zijn. Daags nadien, op 3 juli, start de derde etappe in Verviers en verlaten de renners ons land alweer. De Tour eindigt op zondag 23 juli op de Champs Elysées in Parijs.

Confederations Cup

Op het WK voetbal is het nog wachten tot 2018, maar van 17 juni tot 2 juli 2017 is er in gastland Rusland wel al de 'generale repetitie', de Confederations Cup. Acht landen nemen het tegen elkaar op in twee groepen: Regerend wereldkampioen Duitsland is ondergebracht met Chili, Australië en de winnaar van de Africa Cup. Europees kampioen Portugal neemt het op tegen gastland Rusland, Mexico en Nieuw-Zeeland. De eerste twee van elke poule stoten door naar de volgende ronde (halve finales). De wedstrijden worden in vier WK-speelsteden (Sint-Petersburg, Moskou, Kazan en Sotsji) afgewerkt. De voorbije drie edities van de Confederations Cup werden gewonnen door Brazilië, dat er deze keer niet bij is.

WK-kwalificaties

Niemand die eraan twijfelt - vooral na de perfecte start, 12 op 12 - dat de Rode Duivels zich zullen kwalificeren in Rusland 2018, maar Kevin De Bruyne en co zijn er nog niet. De eerstvolgende tegenstander in de voorronde is Griekenland, op 25 maart in Brussel. Op 9 juni is er dan de verplaatsing naar Estland, op 31 augustus komt Gibraltar naar het Koning Boudewijnstadion. Vier dagen later, op 3 september, staat de terugwedstrijd in Griekenland op het programma. Op 7 en 10 oktober volgt dan nog het tweeluik Bosnië-Herzegovina (uit) en Cyprus (thuis).

WK-loting

Er dus vanuit gaande dat de Rode Duivels zich verzekeren van een ticket voor Rusland, kennen we op 1 december de tegenstanders op de Wereldbeker 2018.

EK hockey

Na de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro - het goud was voor Argentinië - verwacht het Belgische publiek niets minder dan de Europese titel voor de Red Lions. Op het EK 2013 in eigen land kroonden onze nationale hockeymannen zich tot vice-Europees kampioen, maar twee jaar later in Londen stelden ze teleur. Het EK 2017 gaat - zowel voor de mannen als voor de vrouwen - door in Amsterdam van 18 tot 27 augustus. De Red Lions treffen in de poulefase gastland Nederland, Spanje en Oostenrijk. Ook de Red Panthers nemen het op tegen hun noorderburen en tegen Spanje en Tsjechië.

EK basketbal

Onze Belgian Lions mogen voor de vierde opeenvolgende keer naar het Europees Kampioenschap basketbal. Dat vindt voor de tweede keer op rij plaats in vier verschillende landen - Finland, Israël, Roemenië en Turkije - van 31 augustus tot 17 september. De Belgen lootten wel een zware poule, met als tegenstanders Groot-Brittannië, Rusland, Servië, Turkije en Letland.

EK volleybal

Ook op de Europese kampioenschappen volleybal zijn zowel onze nationale mannen als vrouwen vertegenwoordigd. De Red Dragons nemen het in Polen vanaf 23 augustus (finale 3 september) op tegen regerend Europees kampioen Frankrijk, Nederland en Turkije. De Yellow Tigers moeten naar Azerbeidzjan en Georgië (20 september tot en met 1 oktober) en moeten in de poulefase voorbij vice-Europees kampioen Nederland, Servië en Tsjechië.