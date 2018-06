Wie heeft de beste kaarten om LeBron James in te lijven?

LA Lakers

+ Samen met de Boston Celtics de meest roemrijke NBA-club, al vijf jaar smachtend naar succes. En nu met Magic Johnson een iconische ex-Lakerspeler als president. Iets wat de eergevoelige James absoluut aanspreekt.

+ De enige club met genoeg salarisruimte om twee sterren als free agent binnen te halen, en via een trade van enkele jongeren in de huidige kern (Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram) zelfs nog een derde All-Star. Paul George (bij OKC, maar verknocht aan zijn thuisstad Los Angeles) en Kawhi Leonard (ook afkomstig van LA, wil weg bij San Antonio en naar LA) staan met stip genoteerd. Vooral de afwikkeling van Leonards ruzie met de Spurs, en een eventuele trade naar de Lakers of ploeg x, kan cruciaal worden in James' beslissing.

+ Dicht bij Hollywood kan James zijn entertainmentplannen een boost geven. Hij heeft in LA ook twee villa's en zoon Bronny is volgens onbevestigde geruchten zelfs al ingeschreven in een plaatselijke sport high school. De levenskwaliteit voor zijn gezin in het warme LA is ook een pluspunt.

- De immense druk. Een NBA-titel zou, indien andere All-Stars hem vergezellen naar LA, een must zijn, in navolging van alle grote sterren die de Lakers al een titel bezorgden: van Jerry West over Kareem Abdul-Jabbar en Magic Johnson, tot Shaquille O'Neal en Kobe Bryant. De schaduw van de superpopulaire en in 2016 gestopte Bryant hangt bovendien nog altijd over de Lakers.

- De Lakers spelen in de zeer competitieve Western Conference, waar ze nog voor de finale op Golden State en Houston kunnen botsen.

Houston Rockets

+ Chris Paul, die vorig seizoen van de LA Clippers naar Houston verhuisde, is een van James' drie beste NBA-vrienden - ze zijn zelfs peter van elkaars kinderen. Paul heeft LeBron al vele keren gepolst, maar zou ook al gezegd hebben dat die de Lakers verkiest.

+ Een ingespeelde ploeg, die als nummer één eindigde na het jongste reguliere seizoen en het Golden State in de play-offs heel moeilijk maakte. Championship mode, zoals James dat wil.

+ Gelegen in Texas, waar de staatstaks op het loon 0% bedraagt. In Californië is dat 13%.

- Samenspel met twee balverliefde sterren als James Harden en Paul lijkt geen perfecte match. Paul is er ook al 33 en zeer blessuregevoelig. James wordt bovendien niet meer dé man om wie alles draait, gezien de aanwezigheid van Harden (allicht de MVP van dit seizoen).

- Weinig salarisruimte, Houston zou flink moeten marchanderen om een deal (trade met Cleveland) te sluiten.

- Niet zo'n mythische club en stad als LA, bovendien ook in de Western Conference.

Philadelphia 76'ers

+ Hebben met Joel Embiid (24) en Ben Simmons (21) twee van de talentrijkste jonge NBA-sterren, met een enorm potentieel. James deelt bovendien zijn agency met Simmons, die hij als mentor bijstaat.

+ Hebben, mits enkele verschuivingen, ruimte onder de salary cap om via een trade nog een andere All-Star binnen te halen. Ook hier klinken de namen van Paul George en Kawhi Leonard.

+ Weinig concurrentie in de Eastern Conference. Alleen Boston zou een obstakel richting James' tiende NBA-finale worden.

- James, Embiid en Simmons zouden qua lengte en kilo's een fysiek verwoestend trio vormen. Met één groot vraagteken: het samenspel met vooral Simmons, een point guard zonder shot die de bal in de handen moet hebben. Net als James, al zou die volgens bepaalde bronnen meer weg van de bal willen spelen.

- General manager Jerry Colangelo is net ontslagen na een Twitterrel. Al kan dat ook positief uitdraaien als de 76'ers David Griffin aanstellen, de GM die vorig seizoen bij Cleveland geen nieuw contract kreeg, tot ergernis van... James.

Dark horses

Boston Celtics, Miami Heat, Washington Wizards