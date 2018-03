Wint kortfilm Dear Basketball van Kobe Bryant een Oscar?

Dear Basketball is een kortfilm die Kobe Bryant heeft geproducet aan de hand van een zelfgeschreven gedicht en hoort bij de tien genomineerden in de animated short film-categorie voor de Oscars.

Toen hij op 17 december 2017 het nieuws van die nominatie vernam, volgde een vreude-uitbarsting alsof hij net een vijfde NBA-titel had gewonnen. 'Dit is méér waard dan gelijk welke NBA-award', reageerde Bryant. 'Omdat ik - niemand eigenlijk - ooit had verwacht dat ik dit zou realiseren.' Eind januari 2018 vernauwde de selectie tot vijf genomineerden, inclusief weer Bryants kortfilm.

Zijn loopbaan beëindigde Bryant in april 2016 door in zijn allerlaatste match liefst 60 punten op het scorebord te zetten - gevoel voor dramatiek heeft hij altijd gehad. Zes maanden eerder had hij zijn beslissing om te stoppen neergepend in een gedicht, Dear Basketball. 52 regels waarin Bryant zich rechtstreeks tot de sport richt en vertelt hoe zijn grenzeloze passie is gegroeid. Startend als kleine jongen die de sokken van zijn vader oprolde, naar de vuilnisbak in zijn slaapkamer gooide, zich inbeeldend dat hij game-winning shots in het legendarische Forum van de LA Lakers scoorde.

De componist van Star Wars

Bryant postte zijn liefdesverklaring op The Players' Tribune, het onlineplatform waarop topatleten hun eigen verhaal kunnen vertellen en waarin hij - niet toevallig - een van de eerste investeerders was. Wegens de zeer lovende reacties besliste Bryant om via zijn pas opgerichte Granity Studios, een onderdeel van Kobe Inc, zijn oorspronkelijk plan door te zetten: het gedicht in een korte tekenfilm gieten. Met medewerking van twee absolute toppers in hun vak: John Williams, de meervoudige Oscarwinnende filmcomponist die de muziek voor onder meer Star Wars, Indiana Jones, Superman, E.T. en Jaws componeerde, en diens zakenpartner Glen Keane, die als tekenaar bij Disney 38 jaar lang iconische films als Aladdin, Pocahontas, Ariel en De Schone en het Beest creëerde.

'Ik heb mijn gedicht zelfs zo geschreven, met veel oog voor details en beeldvorming, dat John en Glen ermee aan de slag zouden kunnen', aldus Bryant. Williams en Keane stapten zonder aarzelen in het Dear Basketball-project. Al werd het zelfs voor laatstgenoemde 'met voorsprong het moeilijkste' dat hij ooit getekend heeft. Niet met de computer, zoals de meeste animatiefilms van tegenwoordig, maar met de hand - wat volgers kenners een extra zetje kan geven richting Oscarwinst. Net als de minutieus uitgewerkte details van de kortfilm: de posters van Magic Johnson en Michael Jordan op de muur van Kobes slaapkamer zijn bijvoorbeeld precies dezelfde als diegene die in zijn kindertijd boven zijn bed hingen.

Na maanden schaven, ondanks een film van slechts 5 minuten en 22 seconden, is het eindresultaat verbluffend. Komende zondag, tijdens de negentigste Academy Awards in Los Angeles, wordt met het kenmerkende 'And the Oscar goes to...'- zinnetje de winnaar bekendgemaakt.

