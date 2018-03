Winterspelen: evenaart Marit Bjoergen haar legendarische landgenoot Bjoerndalen?

Zaterdag 10 februari (8:15 - 9:20 Belgische tijd): langlaufen, 15 km skiathlon vrouwen

Voor de derde keer op rij drie gouden plakken mee naar Noorwegen nemen. En haar totaal aantal van tien olympische medailles opschroeven tot dertien. Om zo het recordaantal te evenaren van haar landgenoot Ole Einar Bjørndalen, de olympiër (m/v) met de meeste medailles op de Winterspelen. Dat is het doel van Marit Bjørgen, de succesvolste langlaufster ooit.

37 jaar is ze al, maar nog altijd top, en favoriet voor de 15 km skiathlon (combinatie van vrije/klassieke stijl) en de 30 km klassieke stijl. Een derde (gouden?) medaille lijkt al verzekerd, met de Noorse ploeg op de 4x5 km aflossing.

Bjørgen gaat al mee van in 2002, toen ze haar eerste WB-zege behaalde en op de Spelen van Salt Lake City zilver pakte met het Noorse aflossingsteam. Daar deed ze sindsdien 111 WB-zeges, 4 WB-allroundtitels, 18 wereldtitels en 9 olympische medailles bovenop. In december 2015 werd de Noorse voor het eerst moeder, maar in november 2016 keerde ze terug. Om vier maanden later vier keer goud op het WK te veroveren - alsof ze nooit was weggeweest.

Na een recordaantal van elf medailles in Sotsji wil Noorwegen ook nu weer de leidende langlaufnatie worden. Met bij de mannen onder meer de nieuwe jonge ster Johannes Klaebo (21), topfavoriet voor de sprint, en de gevestigde waarde Martin Johnsrud Sundby (33), in 2016 nog twee maanden geschorst voor een verhoogde Salbutamolwaarde (zoals bij Chris Froome). Sundby moet wel afrekenen met de Zwitser Dario Cologna (31), in Sotsji al de beste op de 15 km klassieke stijl en de 30 km skiathlon.