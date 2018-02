Winterspelen: Kim Vanreusel komt zwaar ten val in afdaling

De val gebeurde helemaal in het moeilijke begin van de afdaling. Kim Vanreusel ging volgens Sporza na een meter of vijftig van de piste af. Het is afwachten hoe het met de skiester is gesteld.

'De onderzoeken zijn aan de gang. Onze medische staf is ter plaatse', laat BOIC-woordvoerder Luc Rampaer in een eerste reactie weten.

Kim Vanreusel werd na haar crash op de piste van het Jeongseon Alpine Centre minutenlang ter plaatse verzorgd, alvorens ze werd afgevoerd. De combiné was voor de 20-jarige Vanreusel het vijfde en laatste nummer op deze Olympische Winterspelen. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens 40e en in de afdaling 30e.