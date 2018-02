Worden dit de koudste Winterspelen ooit?

Websites en sociale media staan er vol van: berichten over hoe koud het is in PyeongChang. Tot -30 graden! Gevoelstemperatuur weliswaar. Afhankelijk van de weerwebsites zal het kwik de komende dagen ergens tussen de 0 en -10 graden schommelen, ook afhankelijk van de plaats. In de stad PyeongChang zelf of in het meer bergachtig (af)gelegen Bokwang Phoenix Park, waar het snowboarden plaatsvindt.

Op basis van de gemiddelde temperaturen in februari, bijgehouden door de website Olympstats.com, waren de koudste Spelen ooit die in het Noorse Lillehammer (1994, de meest noordelijke stad waar de Spelen ooit plaatsvond) en die in het Amerikaanse Lake Placid (in 1932 én 1980): gemiddeld respectievelijk -9 graden en -8 graden (2x).

Opmerkelijk is dat PyeongChang op ongeveer dezelfde breedtegraad ligt als bijvoorbeeld San Francisco of Sevilla - verre van koude steden. In Zuid-Korea wordt het weer echter 's winters, en zeker in de bergen in het noordoosten, bepaald door westelijke luchtstromingen, vanuit Mongolië en Siberië. Volgens de website Accuweather is PyeongChang zelfs de koudste meest zuidelijk gelegen stad ter wereld.

Een groot verschil met Sotsji (2014, Rusland), Vancouver (2010, Canada) en Turijn (2006, Italië): de warmste steden die ooit de Winterspelen hebben ontvangen, met gemiddelde temperaturen in februari van 6, 5 en 4 graden. In Sotsji groeiden zelfs palmbomen en steeg het kwik bij momenten zelfs tot ruim boven de 10 graden.

Sowieso wordt de opwarming van de aarde in de komende decennia een alsmaar groter probleem voor wintersporters, met steeds minder steden en faciliteiten die, wegens een gebrek aan sneeuw, wintersportwedstrijden zullen kunnen organiseren.