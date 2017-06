Wordt LeBron James junior beter dan LeBron senior?

Sommigen zetten de vedette van Cleveland, momenteel met zijn Cavaliers actief in de NBA-finals tegen de Golden State Warriors, nu al op gelijke hoogte met His Royal Airness. Al zal hij met drie NBA-titels er nog drie moeten winnen om het aantal van Jordan te evenaren. Op zijn 32e heeft hij wel nog tijd: ook Jordan won zijn laatste drie kampioenschapsringen pas na zijn 33e en bovendien lijkt James' supermanlichaam amper te verslijten. Nochtans heeft geen enkele NBA-speler het jongste decennium zo veel op het terrein gestaan als hij. Er wordt zelfs voorspeld dat James tot zijn veertigste zal doorgaan.

Om dan samen te spelen met... zijn zoon LeBron junior. Die is nu twaalf jaar, en wordt al omschreven als het nieuwste basketbalfenomeen. Zoals James zelf, toen hij nog student was, indertijd door het magazine Sports Illustrated als The Chosen One werd bestempeld. Zelfs Lebron senior kan zijn trots niet wegsteken en noemde zijn zoon al beter dan hem op zijn leeftijd. "Als kind hield ik ervan mijn teamgenoten in het spel te betrekken, om te passen en samen te winnen. Diezelfde kwaliteit zie ik nu in Bronnie - een unieke kwaliteit. En hij heeft nu al een veel beter shot en dribbel dan ik op die leeftijd", zei James nadat zijn zoon had geschitterd in het John Lucas All-Star Weekend - een toernooi voor de grootste jonge Amerikaanse basketbaltalenten. Een filmpje van LeBron junior waarin die zijn talent showt, ging viraal, zoals er de jongste drie jaar al veel opdoken op YouTube.

Bronnie speelt nu bij de North Coast Bluechips, maar nú al dingen grote Amerikaanse universiteitsploegen als Kentucky en Duke naar zijn met goud belegde handen. Pittig detail: LeBron junior speelt met het rugnummer 0, zoals zijn favoriete basketbalspeler. Niet James, die het nummer 23 draagt (zoals... Michael Jordan), maar Russell Westbrook, de ster van de Oklahoma City Thunder.