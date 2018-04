Zo draait Thierry Neuville warm voor de Rally van Argentinië (video)

'Rally rijden vergt heel wat van je lichaam', vertelt de piloot van Hyundai. 'Daarom is het erg belangrijk om in topvorm achter het stuur te kruipen. Als ik aan 140 kilometer per uur over een zandweg scheur, de bochten perfect moet aansnijden en jumps van tientallen meters ver maak, moet ik te allen tijde de controle bewaren.'

Trainingsbeest

Bijna dagelijks is de rallyrijder in het krachthonk te vinden. Een op maat gemaakt programma besteedt aandacht aan zeven punten: uithouding, weerstand, stabiliteit, reactievermogen, kracht, snelheid en zicht. Om zijn weerstand op punt te stellen doet Neuville onder andere een oefening waarbij hij, zittend in een racestoel, een stuur met gewichten gecontroleerd moet bewegen. Zijn reactievermogen optimaliseert hij door tennisballen op te vangen, zonder te weten aan welke kant deze zullen vallen, terwijl hij een gewicht hooghoudt en recht voor zich uit kijkt.

Onze nationale rallytrots is gekend om zijn opvallende brilmonturen en traint ook zijn zicht, een essentieel onderdeel van een racepiloot. Dat doet hij aan de hand van een soort lichtbord waarop om de beurt een verschillend licht brandt. Wanneer het lampje aanspringt, moet hij het zo snel mogelijk aanraken.

'Focus, alertheid en reactievermogen zijn extreem belangrijk', zegt de Oostkantonner. 'Ik moet bliksemsnel reageren, want elk tiende van een seconde kan het verschil maken.' Na het zweten tankt het trainingsbeest brandstof bij met een energiedrankje van zijn sponsor.

Op zoek naar nieuwe zege

Neuville staat na vier van de dertien WK-ritten tweede, zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen bekleedt de vierde stek. Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier voert de ranking aan. Dit weekend gaat onze landgenoot samen met zijn vaste navigator Nicolas Gilsoul, ook een Belg, op zoek naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Het duo was in Zweden in februari al de snelste met hun Hyundai i20. De Argentijnse wegen liggen hen: vorig jaar finishten ze er als eerste.

Bekijk het filmpje van Neuvilles volledige work-out