Zwemgodin Katie Ledecky wordt prof aan de Stanford University

Ze zal nog een paar cursussen volgen én trainen op Stanford University, maar de collegejaren van Katie Ledecky zijn voorbij. Een onverwachte wending, waarmee ze de gasten van National Press Club in Washington verbaasde. 'Ik zal de volgende twee jaar hard nodig zal hebben om me op de Olympische Spelen in Tokio voor te bereiden', klonk het.

Op de Spelen in Londen won ze als vijftienjarige verrassend het goud op de 800 meter vrije slag, in Rio deed ze dat nog eens netjes over en was ze ook de snelste op de 200, 400 en de 4x200. Dat ze vorig jaar op het WK het goud op de 200 meter aan Federica Pellegrini moest laten, was een serieuze opdoffer en speelde mee in haar beslissing om een punt achter haar studie te zetten.

En, zonder het uit te spreken: als prof kan ze haar populariteit ook commercieel verzilveren. In de aanloop naar de Spelen in Londen (2012) koos de toen 17-jarige rugslagkoningin Missy Franklin - vier keer goud - ook voor een carrière aan de universiteit, waardoor ze volgens sportmarketeers 4 miljoen euro liet liggen. Ook Ledecky bedankte aanvankelijk voor het profstatuut en lucratieve sponsordeals. 'Ik heb er geen spijt van, maar nu was de tijd rijp.'

Dat vond ook de zwemcoach van Stanford, Greg Meehan. 'Ze is op verschillende vlakken gegroeid. Haar impact op het team ging verder dan titels en records. Het is duidelijk dat er veel nieuwe zaken op haar zullen afkomen, maar door zo vroeg de knoop door te hakken, heeft ze meer tijd om zich aan te passen.'

Volgens Meehan kan ze in Tokio immers beter doen dan haar zilveren en vier gouden medailles. Op de vier crawlnummers zal ze opnieuw als favoriet starten en met het sterke Amerikaanse team moet ze daar ook estafettetitels aan kunnen toevoegen. 'Op de universitaire kampioenschappen heb ik ook de wisselslag gezwommen, maar dat is niet meteen het doel. Alhoewel, je weet nooit.'