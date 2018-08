Anderlecht-verdediger Vranjes blijft toch drie dagen geschorst

Die straf krijgt de Bosniër naar aanleiding van zijn drieste tackle in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen (2-0). Vranjes kwam tien minuten voor tijd met beide voeten vooruit ingevlogen op Amallah en werd daarvoor rechtstreeks uitgesloten.

Commissievoorzitter Hubert Poncelet ging niet in op het verzoek van RSCA om de debatten een week uit te stellen. Volgens advocaat Luc Deleu had paars-wit daar recht op, omdat de indicatieve tabel waarop de strafvordering gebaseerd is nog ter discussie staat. In het kader van de strafdossiers van Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) doet de Geschillencommissie in principe deze week nog een uitspraak over de geldigheid van die tabel.

Tenzij RSCA in beroep gaat moet Hein Vanhaezebrouck zijn verdediger missen in het lastige drieluik tegen Antwerp en KRC Genk in september, en vooral tegen Club Brugge eind deze week. Advocaat Luc Deleu liet dinsdag wel al weten 'automatisch in beroep te zullen gaan' als zijn verzoek tot uitstel niet werd ingewilligd. Dat beroep wordt dan vrijdag behandeld.