Anderlecht zet trainer Weiler aan de deur

Het ontslag van Weiler hing al een tijdje in de lucht. Na zeven speeldagen in de Jupiler Pro Leaugue bleef de Belgische kampioen achter met een magere 9 op 21. Bovendien kon Weiler dit seizoen niet het beloofde voetbal brengen dat van hem werd verwacht. De trainer lag bovendien met topaankoop Sven Kums in de clinch.

Tijdens en na het gelijkspel tegen Kortrijk van afgelopen weekend riepen supporters om zijn ontslag. Vervolgens hadden Weiler, manager Herman van Holsbeeck en Roger Vanden Stock overleg in de catacomben van het Guldensporenstadion.

De club wijst erop dat ze onder de vleugels van Weiler de 34ste landstitel binnenhaalde, de kwartfinales van de Europa Leaugue bereikte en zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions Leaugue. Onder Weiler zetten onder meer Youri Tielemans en Leander Dendoncker grote stappen voorwaarts.

'De club dankt René Weiler voor zijn engagement, prestaties en zijn professionaliteit', zo schrijft Anderlecht op haar website. In een persbericht meldt de club dat de huidige staf, bestaande uit Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli, voorlopig het roer over.