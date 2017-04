Anthony Joshua klopt Vladimir Klitschko na technisch KO en pakt IBF- en WBA-titels

De 27-jarige Engelsman sloeg zijn veertien jaar oudere uitdager in de elfde ronde tot twee keer toe tegen de grond. De scheidsrechter staakte de partij toen Klitschko niet meer op zijn benen kon staan.

Beide boksers waren eerder in de kamp allebei al tegen het canvas gegaan - Klitschko in ronde vijf, Joshua (voor de allereerste keer in zijn carrière) in ronde zes - in ronde elf toonde de Britse thuisfavoriet zich duidelijk de sterkste.

Joshua, de olympisch kampioen van Londen 2012 in het superzwaargewicht, zette ook zijn negentiende partij in winst om. Hij verloor nog geen enkele kamp.

'Wat kan ik zeggen? 19-0 in drie en een half jaar in het spel. Zoals ik al zei, ik ben niet perfect maar ik probeer, en als je niet deelneemt zal je falen', aldus Joshua na afloop. 'In het boksen moet je je ego achterlaten aan de deur en je tegenstander respecteren. Dus veel respect voor Vladimir Klitschko.'

'De beste man heeft vanavond gewonnen, het was een ongelooflijk evenement voor het boksen', reageerde Klitschko op Sky Sports. 'Twee heren ('gentlemen') hebben tegen elkaar gevochten. Anthony was beter vandaag. Het is zeer jammer dat ik vanavond niet heb gewonnen.'

Klitschko wilde zaterdagavond nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst, na zijn tweede nederlaag op rij en de vijfde uit zijn lange en rijke carrière. 'Geef me een paar dagen of weken om na te denken', zei hij vanuit de ring. De zogeheten 'rematch' was al opgenomen in het contract, maar het is dus nog niet zeker of de 41-jarige Oekraïner doorgaat met het boksen.

Joshua riep ondertussen landgenoot Tyson Fury op samen de ring in te gaan. 'Fury, waar ben je?', schreeuwde de ongeslagen wereldkampioen. Fury had Klitschko eind 2015 onttroond als wereldkampioen bij de zwaargewichten.